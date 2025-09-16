Sant’Anastasia donna picchiata davanti alle figlie Marito torna in libertà | Vivo nella paura

Picchiata barbaramente dal marito, davanti alle sue bambine. È accaduto a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Vittima una donna, che ha deciso di rompere il silenzio, dopo mesi di terrore, raccontando la sua vicenda al deputato Francesco Emilio Borrelli che, a sua volta, ha rilanciato la storia sui social.

Napoli, donna picchiata dal marito davanti alle figlie, ma è libero: «Non posso vivere nella paura che torni» - Il 17 marzo scorso, una donna di Sant'Anastasia è stata brutalmente picchiata dal marito (dal quale si sta attualmente separando legalmente), davanti alle figlie piccole a causa di ... Secondo ilmattino.it

