Santa Cristina e Bissone (Pavia), 16 settembre 2025 - Un'auto data alle fiamme nel Pavese, dopo essere stata usata per un colpo esplosivo a un bancomat nel Piacentino. Sembra così allargarsi anche fuori dalla Lombardia, nella confinante provincia emiliana, l'azione forse della stessa banda che sta imperversando nelle ultime settimane con assalti a ripetizione agli sportelli automatici tra le province di Pavia e di Lodi. Poco prima dell'alba di oggi, martedì 16 settembre, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti nelle campagne di Santa Cristina e Bissone, per una Lancia Y che stava andando a fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Santa Cristina e Bissone, auto incendiata nelle campagne dopo un colpo nel Piacentino

