Sanità toscana | il dibattito pubblico con Ghimenti e il prof Malacarne

"La sanità riguarda tutti noi, da vicino. È un tema che mi sta particolarmente a cuore e sul quale credo sia fondamentale aprire un confronto vero, senza filtri". Così Massimiliano Ghimenti, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) nel collegio di Pisa, presenta l’iniziativa pubblica di venerdì 19 settembre, alle 21, al circolo Alberone di Pisa. Sarà l’occasione per discutere del nuovo piano socio-sanitario Integrato della Regione Toscana, uno strumento che nei prossimi anni determinerà l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari territoriali. In particolare, al centro del dibattito vi saranno tre aspetti fondamentali: la prossimità dei servizi e il ruolo delle “Case di Comunità”, pensate come punto di riferimento per i cittadini; la presa in carico della persona, intesa come percorso continuo e non frammentato, capace di mettere al centro i bisogni concreti del paziente; le novità introdotte in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e fine vita, un tema delicato che tocca diritti, dignità e scelte personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

