Sanità l’Emilia-Romagna si conferma al top nell’anno del Covid | le pagelle del Ministero
Bologna, 16 settembre 2025 – La sanità dell’Emilia-Romagna si conferma un settore virtuoso nel panorama nazionale anche nell’anno del Covid. Nonostante le difficoltà incontrate per l’emergenza e il prolungato lockdown, la sanità regionale ha sofferto del forte ‘stress test’, ma è anche rimasta nella classifica di quelle con i punteggi migliori nel garantire l’erogazione ai cittadini di prestazioni sanitarie gratuite o attraverso il pagamento di un ticket. Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo ‘Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia’ (LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, ndr) e la Fondazione Gimbe, spiega il Presidente Nino Cartabellotta, "ha effettuato alcune analisi sia per confrontare la resilienza dei servizi sanitari regionali nell'anno dello scoppio della pandemia, sia per valutare le differenze tra le Regioni del Nord, colpite con violenza dalla prima ondata, e quelle del Sud, di fatto risparmiate da tale impatto grazie al prolungato lockdown della primavera 2020". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sanit - emilia
