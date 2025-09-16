Sanità la Uilfpl | Dall' Ausl trattenute sugli stipendi per carenze orarie non recuperate
“Siamo al paradosso: l'Ausl Romagna è in debito di migliaia di giorni di ferie nei confronti dei propri dipendenti, ma invia ad alcuni lettere di trattenute stipendiali per carenze orarie non recuperate”. A mettere in luce il caso è la Uilfpl. “Non bastavano i recuperi ticket e i premi ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
