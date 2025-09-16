Sanità Ginnetti Avanti lancia l’allarme | Screening oncologici salvavita ma le Marche restano indietro

Anconatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – “Sottoporsi agli screening può davvero salvare la vita”. Ne è convinto il dott. Achille Ginnetti, medico osimano di medicina generale, candidato al Consiglio regionale nella lista Avanti-Progetto Civico, a sostegno di Matteo Ricci. Con alle spalle una lunga carriera nella sanità, Ginnetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanit - ginnetti

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Ginnetti Avanti Lancia