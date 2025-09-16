Sanità Ginnetti Avanti lancia l’allarme | Screening oncologici salvavita ma le Marche restano indietro
OSIMO – “Sottoporsi agli screening può davvero salvare la vita”. Ne è convinto il dott. Achille Ginnetti, medico osimano di medicina generale, candidato al Consiglio regionale nella lista Avanti-Progetto Civico, a sostegno di Matteo Ricci. Con alle spalle una lunga carriera nella sanità, Ginnetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: sanit - ginnetti
Sanità, Ginnetti: "Il SS Benvenuto e Rocco diventi una Casa di Comunità con pronto soccorso e day surgery" - facebook.com Vai su Facebook
Ginnetti, 'cataratta? A pagamento subito, gratis tra 18 mesi'. "Situazione sanità era già critica, con centrodestra peggiorata" #ANSA - X Vai su X