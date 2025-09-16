Sanità 160 nuove assunzioni infermieri | concorsi nel Genovese Asl 1 e Asl 2

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 160 infermieri per il territorio di Asl 1 e Asl 2. Per l’area metropolitana, invece, è stato incaricato il Policlinico San Martino di avviare nelle prossime settimane una procedura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sanit - nuove

Sanità, via al bando per l'assunzione di 160 infermieri in Liguria

