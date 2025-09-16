Sangue in Bolognina | rissa in via Matteotti Indagini dei carabinieri telecamere al vaglio

Bologna, 16 settembre 2025 – I pantaloncini di jeans, azzurro chiaro, abbandonati su una panchina, hanno praticamente cambiato colore, completamente intrisi di sangue. E manate di sangue sono state trovate anche su un’auto, parcheggiata in via Jacopo della Quercia. Seguendo queste tracce, incrociandole con i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della Bolognia, è saltata fuori l’ennesima rissa finita a coltellate nel quartiere. Ieri mattina, i carabinieri della stazione Navile, assieme ai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma hanno iniziato a indagare, partendo dalla segnalazione, arrivata da alcuni cittadini, delle manate di sangue sull’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sangue in Bolognina: rissa in via Matteotti. Indagini dei carabinieri, telecamere al vaglio

In questa notizia si parla di: sangue - bolognina

