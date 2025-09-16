sangue in bolognina la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria

Bologna, 16 settembre 2025 – Le telecamere di videosorveglianza della gioielleria Faggioli di via Matteotti hanno catturato la seconda 'tranche' dell’ ennesima rissa che ha scosso la Bolognina, quando nella notte tra sabato e domenica diversi residenti hanno contattato le forze dell’ordine, segnalando che su alcune auto parcheggiate in via Jacopo della Quercia erano comparse numerose impronte di sangue. A fare accrescere il panico tra i cittadini, uno scatto comparso sulla pagina social 'Welcome to Bolognina' che mostrava dei pantaloncini di jeans azzurro chiaro zeppi di sangue, abbandonati su una panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

