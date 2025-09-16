Sangue in Bolognina la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria
Bologna, 16 settembre 2025 – Le telecamere di videosorveglianza della gioielleria Faggioli di via Matteotti hanno catturato la seconda 'tranche' dell’ ennesima rissa che ha scosso la Bolognina, quando nella notte tra sabato e domenica diversi residenti hanno contattato le forze dell’ordine, segnalando che su alcune auto parcheggiate in via Jacopo della Quercia erano comparse numerose impronte di sangue. A fare accrescere il panico tra i cittadini, uno scatto comparso sulla pagina social 'Welcome to Bolognina' che mostrava dei pantaloncini di jeans azzurro chiaro zeppi di sangue, abbandonati su una panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sangue - bolognina
Sangue in Bolognina: rissa in via Matteotti. Indagini dei carabinieri, telecamere al vaglio
, Il Comune di Palagonia dà il proprio sostegno all’iniziativa promossa da AVIS Palagonia e dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in occasione della terza giornata speciale di donazione del sangue, - facebook.com Vai su Facebook
Eclissi, in cielo oggi la luna di sangue: dove vedere l’evento con i telescopi a Bologna e dintorni - X Vai su X
Sangue in Bolognina, la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria; Sangue su muri e auto: ancora una rissa in Bolognina; Rissa via Matteotti, ancora sangue sulle strade della Bolognina.
Sangue in Bolognina: rissa in via Matteotti. Indagini dei carabinieri, telecamere al vaglio - I militari della Navile al lavoro con la Sezione investigazioni scientifiche per risalire all’identità della vittima e degli aggressori. msn.com scrive
Rissa e sangue sul bus: "Botte fra tre ubriachi. Passeggeri terrorizzati" - Momenti di paura a bordo di un autobus della linea notturna urbana in direzione I Passi, dove si è verificata una violenta rissa tra tre persone in evidente stato di ebbrezza. Come scrive lanazione.it