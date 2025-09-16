Sanchez | Israele fuori dalle competizioni sportive finché dura la guerra a Gaza

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto che Israele venga escluso dagli eventi sportivi internazionali fino alla fine del conflitto a Gaza. La richiesta è arrivata dopo che alcuni attivisti filopalestinesi hanno interrotto l’ultima tappa della Vuelta a Madrid. “Credo che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali”, ha dichiarato Sanchez. Il premier ha spiegato il paragone con la Russia, espulsa dalle competizioni dopo l’invasione dell’Ucraina, sottolineando che Israele non ha subito analoghe sanzioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

