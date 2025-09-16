San Siro resiste la cordata per salvare l’impianto | l’obiettivo e cosa può succedere

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell'impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Nella politica milanese, la questione del nuovo stadio di San Siro continua a infiammare i dibattiti. Come riportato dal quotidiano Libero, Forza Italia, tramite la figura di Letizia Moratti, ha rilanciato un "patto bipartisan per Milano" con l'intento di sbloccare finalmente la vicenda legata allo stadio e al pacchetto "Salva Milano". La proposta di Moratti lega il destino di San Siro alla risoluzione di altre problematiche urbanistiche della città, come la costruzione di nuovi cantieri e la valorizzazione delle aree adiacenti.

