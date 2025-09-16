San Siro la vendita per abbatterlo | corsa contro il tempo per gli Europei 2032

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, il futuro è ancora un rebus: tra vendita, riqualificazione e nuove opportunità per Milano

Vendita San Siro, nuove polemiche a Milano: «Inter e Milan chiedono troppi soldi, sembrano più impegnati…»

Milano, il sindaco Sala e la vendita del Meazza a Milan e Inter: «Se salta non mi dimetterò»; La trafila per la vendita di San Siro, dall’inizio; San Siro, affare al centro della bufera giudiziaria.

san siro vendita abbatterlo"Trovato l'accordo con Inter e Milan". Sala conferma la vendita di San Siro - Il sindaco di Milano annuncia la stretta di mano coi club meneghini sullo stadio Meazza: domani il passaggio in Giunta. Riporta msn.com

san siro vendita abbatterloSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: Sala annuncia la delibera in Giunta - Lo stadio deve essere pronto per il 2031 altrimenti la Uefa non considererà Milano ... Scrive sport.sky.it

