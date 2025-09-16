San Siro intesa con Inter e Milan | al Consiglio la decisione sulla vendita

Il progetto di cessione dello stadio Giuseppe Meazza compie un passo decisivo: il sindaco Giuseppe Sala, dopo un serrato confronto con Inter e Milan, annuncia l’intesa, mentre l’ultima parola spetta ora al Consiglio comunale. La svolta La mossa che ha sparigliato le carte è arrivata con l’annuncio che la delibera approderà in Giunta già nelle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - San Siro, intesa con Inter e Milan: al Consiglio la decisione sulla vendita

In questa notizia si parla di: siro - intesa

San Siro, vertice di due ore e mezzo. Manca ancora l’intesa sul prezzo. I club: "Vale meno di 197 milioni"

Inter e Milan incontrano Sala per l’acquisto di San Siro: l’intesa non sembra lontana

Biffi su San Siro: «Serve un’intesa tra i club e Comune nell’interesse di tutti»

Via libera alla vendita dello #stadio di San Siro: "Accordo trovato con i club", annuncia il sindaco di #Milano. Cosa prevede l'intesa https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/san-siro-sindaco-sala-accordo-club-domani-delibera-giunta-26b468ab-dbc7-4 - X Vai su X

Il cenno d'intesa tra l'interista Marcus Thuram, andato a segno in Inter-Torino 5-0, e suo fratello Khephren, centrocampista della Juventus accorso a San Siro per lui. #Thuram #Inter #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, vertice di due ore e mezzo. Manca ancora l’intesa sul prezzo. I club: Vale meno di 197 milioni; San Siro, la tattica di Milan e Inter: il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area; San Siro, accordo fatto: Milan e Inter comprano lo stadio e lo rifaranno entro il 2031.

"San Siro, trovato l'accordo con Inter e Milan": l'annuncio del Sindaco Sala - La novità per quanto riguarda l'impianto in cui giocano i due club milanesi: "Voglio avere la coscienza a posto" ... Secondo tuttosport.com

San Siro, Sala annuncia l’accordo con Milan e Inter (ma deve ancora passare dalla politica) - Sala annuncia un accordo: Milan e Inter si dovranno fare carico anche delle spese di demolizione di San Siro senza aiuto del Comune. Segnala panorama.it