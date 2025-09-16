San Siro intesa con Inter e Milan | al Consiglio la decisione sulla vendita

Il progetto di cessione dello stadio Giuseppe Meazza compie un passo decisivo: il sindaco Giuseppe Sala, dopo un serrato confronto con Inter e Milan, annuncia l’intesa, mentre l’ultima parola spetta ora al Consiglio comunale. La svolta La mossa che ha sparigliato le carte è arrivata con l’annuncio che la delibera approderà in Giunta già nelle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

