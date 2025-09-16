San Siro il Comune si fa lo sconto e presenta il piano a Inter e Milan Che prendono tempo

Milano, 16 settembre 2025 – La trattativa su San Siro si è conclusa. La delibera della Giunta comunale sulla vendita dello stadio Meazza e dell’area limitrofa a Milan e Inter dovrebbe essere approvata già domani, al massimo giovedì. La vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo ieri a Palazzo Marino, poco prima dell’ora di pranzo, ha messo le carte in tavola davanti ai vertici di Milan e Inter, dal presidente rossonero Paolo Scaroni alla manager nerazzurra di Oaktree Katherine Ralph. Compartecipazione comunale al progetto ridotta da 36 a 22 milioni di euro (come anticipato dal Giorno ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, il Comune si fa lo sconto e presenta il piano a Inter e Milan. Che prendono tempo

In questa notizia si parla di: siro - comune

San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”

San Siro, scontro in tribunale sul vincolo storico. Il Comune avverte: con lo stop gravi danni, e sotto esame finisce il calcestruzzo

Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”

San Siro: oggi ultimo vertice tra Comune, #Inter e #Milan per salvare il voto sulla vendita dello stadio. Ecco i nodi da sciogliere - X Vai su X

Milan e Inter contestano le stime del Comune sui costi di San Siro: 810,7 mln per un nuovo stadio, 428,4 per ristrutturarlo. Tra appetiti finanziari, politica incerta e vincolo in arrivo, la vicenda appare più farsa che progetto: probabile esito, il nulla di fatto. (Paolo Vai su Facebook

Schlein passa la palla “San Siro, piena fiducia nel lavoro Pd-Comune”; San Siro, il Comune di Milano fa una “visita di cortesia alla Corte dei Conti: cosa sta succedendo; Sala spinge sulla vendita di San Siro. Ma con lo sconto.

San Siro, il Comune di Milano fa una “visita di cortesia” alla Corte dei Conti: cosa sta succedendo - In questi giorni il Comune di Milano ha fatto visita alla Corte dei Conti in via ufficiosa e subito sono scoppiate le polemiche dell'opposizione che ha ... fanpage.it scrive

San Siro, Abodi critica: “Non si può esprimere futuro” - Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi si è espresso sul futuro dello stadio di San Siro e sull'impianto dei club di Milano. Da spaziomilan.it