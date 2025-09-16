San Nazzaro dalle acque del Po affiora un cadavere

Ilpiacenza.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Nazzaro affiora un cadavere nel Po, dai primi accertamenti sembra essere l’uomo di cui non si avevano più notizie dallo scorso 12 settembre. Le sue tracce si erano perse sulle rive nella zona della Vittorino da Feltre a Piacenza. Nella serata di lunedì 15 settembre, sono stati alcuni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nazzaro - acque

San Nazzaro, dalle acque del Po affiora un cadavere; Cadavere nel Po: questa sera il recupero a San Nazzaro; Trovato nel Po a San Nazzaro il corpo dell'uomo scomparso.

san nazzaro acque poDepurazione acque c’è nuovo impianto da 6 milioni di euro - Un investimento complessivo di 6 milioni di euro ha reso possibile l’ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Sannazzaro, che da oggi assume un ruolo intercomunale strategico per ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Le acque del Po sono inquinate dalle microplastiche - È il titolo dell’evento organizzato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ed effettuato, in collaborazione ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: San Nazzaro Acque Po