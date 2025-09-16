San Giuseppe La Rena modifiche alla viabilità per demolizione del cavalcavia
Dal 19 al 21 settembre 2025 (dalle ore 7:00 di giovedì alle ore 18:00 di sabato) saranno eseguiti i lavori di demolizione del cavalcavia situato in corrispondenza del complesso commerciale di via San Giuseppe La Rena n. 67, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'ex Auchan.Per consentire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
