San Giuliano Terme inaugura il servizio di assistenza agli attraversamenti scolastici
San Giuliano Terme (PI), 16 settembre 2025 – Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte il servizio di assistenza agli attraversamenti stradali presso le scuole. L’iniziativa, promossa dal comune di San Giuliano Terme e coordinata dalla Polizia municipale, si avvale quest’anno della collaborazione nata dalla convenzione stipulata dall'Amministrazione comunale con la Pubblica assistenza di Pisa e della Misericordia del lungomonte pisano, a seguito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 8 agosto. L’attività prende avvio in maniera progressiva: dal 15 settembre presso le scuole secondarie di primo grado di San Giuliano Terme e Pontasserchio e alla scuola dell’infanzia di Gello; dal 22 settembre nelle scuole primarie di Asciano, Mezzana e Pappiana; infine, dal 29 settembre, sarà operativo presso le primarie di San Giuliano Terme e Metato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
