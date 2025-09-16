San Giovanni Valdarno ed Elbeuf-sur-Seine | si avvia il percorso per un progetto di gemellaggio

Arezzo, 16 settembre 2025 – Partirà venerdì 19 settembre una delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno per riprendere i rapporti con la città francese sul fiume Senna Dal 19 al 21 settembre 2025 una delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno, guidata dal sindaco, sarà in visita istituzionale a Elbeuf-sur-Seine (Francia) per riattivare le relazioni avviate negli anni Ottanta e rimasti poi sospese da oltre trent'anni con l'obiettivo di formalizzare un progetto di gemellaggio. La visita è il risultato del percorso intrapreso nei mesi scorsi con una lettera del primo cittadino della città del Marzocco al collega francese, con la quale veniva proposta la ripresa dei rapporti tra le due città valorizzando i tanti aspetti che uniscono e accomunano le due comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno ed Elbeuf-sur-Seine: si avvia il percorso per un progetto di gemellaggio

