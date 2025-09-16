San Francisco ex chef italiano arrestato | accusato di tre rapine in banca in un giorno
Dal ristorante alle rapine. Da stella della cucina italiana in California a protagonista delle cronache giudiziarie: è la parabola di Valentino Luchin, 62 anni, originario di Este (Padova), arrestato a San Francisco, Stati Uniti, con l’accusa di aver rapinato tre banche nello stesso giorno. Secondo la polizia, il 10 settembre Luchin avrebbe messo a segno tre colpi nel Central District della città, usando sempre lo stesso metodo: consegnare al cassiere un biglietto scritto a mano con la richiesta di denaro. Un passato tra fornelli e bancarotta. Trasferitosi negli Stati Uniti nel 1993, Valentino Luchin aveva costruito una carriera di successo come chef: prima executive al celebre ristorante Rose Pistola di North Beach, poi proprietario dell’ Osteria Ottavio a Walnut Creek, chiusa nel 2016 dopo sei anni di attività. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
