San Francesco | il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale

Era stata cancellata 48 anni fa, la legge anche per affermare pace, fratellanza e ambiente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

san francesco il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale

Il 4 ottobre, San Francesco, sarà di nuovo festa nazionale, ma nel 2026 cadrà di domenica. Festivo in più dal 2027; Festa nazionale per San Francesco il 4 ottobre, uffici e scuole chiuse: si vota il ritorno della ricorrenza; San Francesco batte San Giuseppe. Il 4 ottobre sarà festa nazionale.

san francesco ritorno 4Festa nazionale per San Francesco il 4 ottobre, uffici e scuole chiuse: si vota il ritorno della ricorrenza - La solennità di San Francesco d'Assisi verrà ripristinata a festa nazionale se passerà la legge proposta in Parlamento da Noi Moderati, partito che sostiene la maggioranza ... Come scrive virgilio.it

san francesco ritorno 4Dal 2026 il 4 ottobre sarà festa nazionale: San Francesco torna nel calendario civile - La legge, sostenuta da più forze politiche, prevede chiusura di scuole e uffici e iniziative culturali ... Riporta fanpage.it

