San Francesco | il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale

Era stata cancellata 48 anni fa, la legge anche per affermare pace, fratellanza e ambiente

In questa notizia si parla di: francesco - ritorno

Il 4 ottobre, San Francesco, sarà di nuovo festa nazionale, ma nel 2026 cadrà di domenica. Festivo in più dal 2027; Festa nazionale per San Francesco il 4 ottobre, uffici e scuole chiuse: si vota il ritorno della ricorrenza; San Francesco batte San Giuseppe. Il 4 ottobre sarà festa nazionale.

