San Francesco alla Dogana il futuro resta sospeso | i fedeli attendono risposte

Tempo di lettura: < 1 minuto A quattro mesi dalle prime indiscrezioni sulla possibile chiusura del Convento di San Francesco alla Dogana di Benevento, la situazione appare oggi ancora complessa e avvolta nell’incertezza. Frate Luciano Pugliese – l’ultimo rappresentante in città dei padri conventuali – è stato ormai da diversi giorni trasferito ad altra sede, lasciando così definitivamente la storica struttura, mentre Padre Paolo, reduce da una delicata operazione e sopraggiunte complicazioni, si troverebbe in condizioni di salute precarie in una casa di cura. Nel frattempo, la struttura risulta chiusa da settimane, senza alcuna comunicazione ufficiale ai fedeli: molti cittadini, recandosi come di consueto presso la chiesa, trovano sistematicamente i cancelli sbarrati e vivono con crescente preoccupazione l’assenza di notizie certe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Francesco alla Dogana, il futuro resta sospeso: i fedeli attendono risposte

In questa notizia si parla di: francesco - dogana

La Dogana ha contestato a un cittadino romano l'acquisto di una maglietta e una confezione di fermagli per capelli, entrambi a marchio Disney ma contraffatti - facebook.com Vai su Facebook

; Ex Westinghouse e cantieri mai finiti la giunta ora cerca una soluzione; San Lorenzo, il futuro dell’ex Dogana resta sospeso.

Torna Eco SanFra, il festival dedicato alla sostenibilità che si ispira al Cantico delle Creature di San Francesco - Si parlerà di crisi climatica, transizione energetica e salute urbana dal 25 al 27 settembre a Perugia. msn.com scrive

Turismo, anche il futuro sorride: "Con Giubileo e San Francesco fino a 10 milioni di presenze" - Le previsioni di Agenzia Umbria Ricerche alla luce dei primi sette mesi del 2024 che si preannuncia da record "L’Umbria ha tutti i numeri in regola sia per far meglio dell’anno scorso, sia per ... Come scrive lanazione.it