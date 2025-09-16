San Filippo Neri senza fratelli | Cambia l’organizzazione ma non il cuore e la missione

Suona la campanella e, per un attimo, sembra di respirare un’aria diversa: non solo quella frizzante di settembre, ma anche il sollievo di chi temeva che la San Filippo Neri di Massa potesse smarrire la sua anima dopo l’addio dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Niente di tutto questo: il primo giorno dell’ anno scolastico 2025-2026 ha portato con sé entusiasmo, nuove iscrizioni e soprattutto la conferma che lo spirito lasalliano è vivo e vegeto. Il cortile della storica scuola paritaria, ieri mattina, brulicava di zaini colorati, bambini emozionati e genitori rassicurati. Sorrisi, qualche lacrima di commozione, abbracci e l’inconfondibile vociare del ’primo giorno’: la miglior risposta alle incertezze dell’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

