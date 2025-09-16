San Filippo Neri senza fratelli | Cambia l’organizzazione ma non il cuore e la missione
Suona la campanella e, per un attimo, sembra di respirare un’aria diversa: non solo quella frizzante di settembre, ma anche il sollievo di chi temeva che la San Filippo Neri di Massa potesse smarrire la sua anima dopo l’addio dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Niente di tutto questo: il primo giorno dell’ anno scolastico 2025-2026 ha portato con sé entusiasmo, nuove iscrizioni e soprattutto la conferma che lo spirito lasalliano è vivo e vegeto. Il cortile della storica scuola paritaria, ieri mattina, brulicava di zaini colorati, bambini emozionati e genitori rassicurati. Sorrisi, qualche lacrima di commozione, abbracci e l’inconfondibile vociare del ’primo giorno’: la miglior risposta alle incertezze dell’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: filippo - neri
21 luglio 1515, nasce Filippo?Neri: il santo della gioia che preferì il Paradiso
Penultimo concerto del Festival di Musica Barocca: Aurora Bruno all’oratorio di San Filippo Neri all’Olivella
Benevento, ok dalla Giunta per lo svolgimento delle attività connesse al trasferimento delle scuole Sala e San Filippo Neri
Sino al 14 settembre, presso l’oratorio del Villaggio Sereno San Filippo Neri, si terrà la festa sociale della ONG bresciana "NO ONE OUT" @nooneout_ong #nooneout #festa #lavocedelpopolobs - facebook.com Vai su Facebook
San Filippo Neri senza fratelli: Cambia l’organizzazione ma non il cuore e la missione; Il sipario del Teatro San Filippo Neri di Darfo è pronto a riaprirsi; al San Filippo Neri, autunno 2025: tra gli ospiti, Ardone, Ravera, De Gregorio e De Luca.
San Filippo Neri/ Santo del giorno oggi 26 maggio 2024: si festeggia “il buffone di Dio” - Fu un sacerdote molto attivo con i giovani, che salòvo dalla strada nel suo oratorio di Roma. Da ilsussidiario.net
Venti minuti per arrivare all'ospedale: caos traffico per il San Filippo Neri - Questo è il tempo medio di percorrenza che dipendenti e pazienti dell’Ospedale San Filippo Neri impiegano per arrivare al presidio ospedaliero ... Riporta romatoday.it