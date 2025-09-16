San Donato Summer Game | sport e solidarietà in ricordo di Alessio Rosadi

Un torneo sportivo che diventa occasione di memoria e condivisione. È il San Donato Summer Game – 1° Memorial Alessio Rosadi, iniziativa nata dall’entusiasmo di un gruppo di infermieri del 118 di Arezzo che ha raccolto un’ampia partecipazione tra il personale dell’ospedale San Donato. Ben 110. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it