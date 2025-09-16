San Cipriano | il Santo del 16 settembre e il suo culto nel mondo

Chi era San Cipriano?. San Cipriano, nato intorno al 210 d.C., era originariamente un retore pagano che si convertì al cristianesimo all'età di 35 anni. Dopo la sua conversione, dedicò la sua vita alla Chiesa, diventando vescovo di Cartagine nel 248 d.C. Cipriano è conosciuto per la sua eloquenza e per i suoi scritti teologici che hanno avuto un impatto duraturo sulla dottrina cristiana. Durante il suo episcopato, affrontò numerose sfide, tra cui le persecuzioni dei cristiani e le controversie interne alla Chiesa. La canonizzazione e il martirio. La canonizzazione di San Cipriano è strettamente legata al suo martirio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Cipriano: il Santo del 16 settembre e il suo culto nel mondo

Lunedì 15 settembre, l'Ecomuseo dei Picentini partecipa ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono a San Cipriano Picentino

Il 16 settembre la Chiesa celebra insieme la memoria di San Cornelio, papa e martire, e di San Cipriano, vescovo e martire, due figure fondamentali della Chiesa del III secolo

San Cipriano e san Cornelio sono venerati come martiri che, mettendo a repentaglio la propria vita, continuarono ad amare Dio e a proteggere la chiesa.