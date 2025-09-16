Samuele Cerminara e Andrea Bianco trionfano con l' Emilia Romagna al ' Trofeo Madonna del Ponte Patrona del basket'

Forlitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfazione con la maglia della selezione Emilia-Romagna per Samuele Cerminara e Andrea Bianco, giocatori classe 2011 della Pallacanestro 2.015 Forlì. I due forlivesi hanno infatti dato il loro contributo alla vittoria dell'Emilia Romagna al terzo Trofeo Madonna del Ponte Patrona del basket. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

