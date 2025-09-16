Samuele Cerminara e Andrea Bianco trionfano con l' Emilia Romagna al ' Trofeo Madonna del Ponte Patrona del basket'
Soddisfazione con la maglia della selezione Emilia-Romagna per Samuele Cerminara e Andrea Bianco, giocatori classe 2011 della Pallacanestro 2.015 Forlì. I due forlivesi hanno infatti dato il loro contributo alla vittoria dell'Emilia Romagna al terzo Trofeo Madonna del Ponte Patrona del basket. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: samuele - cerminara
Trionfa l’ nel 3° TROFEO MADONNA DEL PONTE Finale 1°-2° posto EMILIA ROMAGNA – LOMBARDIA 99 - 92 (30-20; 60-40; 74-64) -: Manzo 11, Lodini, Cerminara 16, Giudici 4, Zangrandi, Bianco 2, Govoni 25, - facebook.com Vai su Facebook
