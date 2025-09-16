Samsung prepara il lancio di Health Assistant | l’assistente con cui conversare e monitorare la propria salute

Samsung prepara il lancio di Health Assistant, l’assistente AI per monitorare salute e benessere direttamente dall’app Samsung Health. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung prepara il lancio di Health Assistant: l’assistente con cui conversare e monitorare la propria salute

Samsung Galaxy S24 FE si prepara a ricevere One UI 8

Samsung prepara il lancio di Health Assistant: l’assistente con cui conversare e monitorare la propria salute; One UI 8 vuole renderci dei runner migliori: ecco come; Samsung Health potrebbe introdurre piani in abbonamento premium per le funzioni avanzate.

Samsung prepara il debutto del primo smartphone tri-fold entro la fine del 2025 - A parlarne è stato TM Roh, responsabile della divisione mobile del colos ... Secondo tecnoandroid.it

Samsung Health introduce visite virtuali e nuovi contenuti fitness - Samsung continua a migliorare diverse delle sue aree e una di queste è sicuramente quella dedicata al benessere. Segnala tecnoandroid.it