Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il chip Exynos 2600 la produzione è imminente

16 set 2025

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra monterà al suo interno il chip proprietario Exynos 2600, e la produzione inizierà a breve. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

