Samarate (Varese), 16 settembre 2025 - È stata una serata ad alta tensione quella vissuta ieri, lunedì 15 settembre, a Samarate. Un ragazzo di appena vent’anni, di origini marocchine e irregolare in Italia, è finito in manette dopo un inseguimento degno di un film d’azione, conclusosi con un incidente stradale, un carabiniere ferito e il recupero di droga destinata allo spaccio. Tutto ha avuto inizio con un dettaglio apparentemente banale: il giovane che, fermo a bordo strada, sembrava attendere qualcuno. In realtà stava aspettando clienti, pronto a smerciare cocaina. Un atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Samarate, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Samarate, scappa dai carabinieri e si schianta contro un’auto: pusher 20enne fermato dopo inseguimento

