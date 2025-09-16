Salvini | Chi non ha i voti odia

Continua la bagarre politica tutta italiana in margine ai drammatici fatti americani. L’opposizione attacca: «Il governo fa vittimismo per nascondere la sua incapacità». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salvini: «Chi non ha i voti, odia»

Veneto, Salvini: «Dopo Zaia, tocca a Stefani». L'enfant prodige leghista, toni democristiani e voti alti

Le parole di Pippo Baudo su Matteo Salvini dovrebbero essere un manifesto per chi ha coscienza, intelligenza e non vuole dimenticare la propria dignità.

Salvini: “In Toscana se sei un libero professionista e non voti a sinistra fai fatica”; Referendum 2025, quorum mancato. Da Tajani a Schlein, le reazioni; Minacce ai figli di Salvini e Piantedosi, la solidarietà della premier Meloni: «Siamo davanti ad una spirale di odio».

Referendum, quando Salvini invitava a non astenersi: "Chi vota sceglie, chi non vota si arrende" - Mentre solo tre anni fa, nel 2022, sosteneva che "chi vota sceglie, chi non vota si arrende" riferendosi alla

Gasparri: "Salvini ci attacca? Cerca voti e ha il congresso. Forse il Ponte sullo Stretto non tira al nord" - Dopo l'immigrazione, forse Matteo Salvini ha insistito troppo su certi altri temi, come il Ponte sullo Stretto.