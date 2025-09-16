Salveremo il mondo prima dell’alba
Va in scena il mondo del successo, il racconto dei vincenti fotografati in una clinica di riabilitazione di lusso, nello spazio. Carrozzeria Orfeo abbandona gli scenari degradati e ribalta prospettive. Quel che non cambia "è l’irriverente, cinica, politicamente scorretta lucidità con cui porta avanti la missione teatrale. Che senza fatica possiamo definire politica nel senso più contemporaneo e alto". E non cambia lo sguardo pieno di umanità, ironia e irresistibile divertimento. Elfo Puccini, ““, dal 10 dicembre all’11 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
