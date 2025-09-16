Salva un uomo con le manovre di disostruzione ricevuta in Comune di Bibbona dal sindaco Fedeli
BIBBONA – Salva un uomo con le manovre di disostruzione, ricevuta in Comune. È stata questione di attimi. Marta Moretti, 36enne con esperienza di bagnina, è intervenuta con lucidità e prontezza non appena ha capito che l’uomo che aveva davanti stava soffocando dopo aver ingerito un boccone di carne. Gli ha fatto la manovra di disostruzione, quella che ha imparato ai corsi di primo soccorso, e alla terza l’uomo è tornato a respirare. L’episodio è avvenuto a La California, nel retro della cucina dell’area fiere. “Ho voluto invitarla in Comune per complimentarmi con lei, per la grande lucidità e prontezza che ha dimostrato e che le hanno permesso di salvare una vita – dice il sindaco Massimo Fedeli -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
