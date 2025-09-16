Salute infantile l’esperto | Il benessere dei bambini si gioca nel grembo materno e dipende dall’ambiente

Aria, sostanze chimiche, alimentazione, ma anche condizioni sociali incidono profondamente sul destino biologico e psicologico delle nuove generazioni, in particolare dei bambini. Eppure, su nessuno di questi fronti non si fa abbastanza. A richiamare l’importanza del rapporto tra ambiente e salute infantile si apre oggi a Roma il convegno “Esposizioni ambientali ed epigenetica. Proteggere la salute dei bambini”, su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Abbiamo intervistato Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e relatore al convegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salute infantile, l’esperto: “Il benessere dei bambini si gioca nel grembo materno e dipende dall’ambiente”

In questa notizia si parla di: salute - infantile

Obesità infantile, la scuola diventa il primo scudo: la proposta di legge per educare a salute, alimentazione e sostenibilità, con il sostegno di esperti e istituzioni

Videogiochi contro l’obesità infantile? Il sorprendente studio che, grazie a una narrazione coinvolgente e personaggi su misura, trasforma la console in un alleato della salute dei più piccoli

Salute mentale e neuropsichiatria infantile: oltre 2 milioni per potenziare e riqualificare le strutture territoriali

Camminata della Salute dal Presidio Infantile al Borsalino ieri mattina all'interno delle iniziative per il Borsalino day. Presenti anche i nostri volontari! - facebook.com Vai su Facebook

Inquinamento e salute infantile: cosa sapere per proteggere i più piccoli - L'inquinamento atmosferico e domestico rappresenta una minaccia crescente per la salute dei più piccoli. Da tuobenessere.it

A Giungano percorso dedicato a salute e benessere infanzia - Migliaia di bambini, con le proprie famiglie e i docenti dei propri istituti scolastici, hanno partecipato a Giungano (SA), al Villaggio della salute. ansa.it scrive