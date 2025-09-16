Salute della pelle | sono sicuri i cosmetici che usiamo? Facciamo chiarezza

C reme, sieri, detergenti ma anche make up: possiamo considerare sicuri i cosmetici che utilizziamo? Dallo stress al benessere della pelle. Dimmi come respiri, ti dirò come stai X Dal 1° settembre, in Europa, è stato vietato l’utilizzo di prodotti cosmetici contenenti Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine), due composti chimici comunemente impiegati nei gel per unghie e negli smalti semipermanenti. L’Unione Europea ha infatti classificato la pericolosità di questi prodotti come “Repr. Cat 1B”, ovvero potenzialmente tossici per la riproduzione umana, motivo per cui ne ha impedito distribuzione, vendita e utilizzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Salute della pelle: sono sicuri i cosmetici che usiamo? Facciamo chiarezza

In questa notizia si parla di: salute - pelle

Respirare bene influisce profondamente sulla salute della pelle e su quella mentale. Di qui l'importanza di riscoprire il respiro come primo gesto di benessere (e bellezza)

