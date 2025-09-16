Salmone affumicato ritirato dai negozi | può causa una intossicazione alimentare
L'avviso diffuso anche dai supermercati della catena Carrefour L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: salmone - affumicato
Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato: l’allerta del Ministero della salute
Salmone affumicato Despar richiamato per rischio Listeria, i lotti interessati dal ritiro dai supermercati
Salmone Norvegese affumicato richiamato dal commercio per possibile presenza di Listeria: “Non mangiatelo”
Salmone affumicato ritirato dal commercio per presenza di listeria: ecco marchio e lotti da non consumare - facebook.com Vai su Facebook
Listeria nel salmone affumicato: questo prodotto è stato ritirato da tutti i supermercati (marca e lotto) - X Vai su X
Salmone norvegese affumicato ritirato dal commercio per rischio di Listeria; Kv Nordic, salmone affumicato ritirato dal commercio per rischio Listeria: i lotti interessati; SOS listeria nel salmone affumicato, ritirato un lotto: meglio controllare l’etichetta.
Salmone affumicato ritirato dal commercio per rischio listeria - Il richiamo riguarda il salmone marchiato Kv Nordic, distribuito e commercializzato dalla Eurofood Spa. Come scrive tg24.sky.it
Salmone norvegese affumicato ritirato dal commercio per rischio di Listeria - Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 486238 e la data di scadenza ... Segnala msn.com