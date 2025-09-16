Salmone affumicato ritirato dai negozi | può causa una intossicazione alimentare

L'avviso diffuso anche dai supermercati della catena Carrefour L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

salmone affumicato ritirato dai negozi pu242 causa una intossicazione alimentare

Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato: l’allerta del Ministero della salute

