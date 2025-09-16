salmone affumicato richiamato per listeria i lotti contaminati

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio di un lotto di salmone norvegese affumicato. Il marchio presente sulle confezioni dei prodotti ritirati è Kv Nordic, mentre l’azienda che lo commercializza in Italia, in molti supermercati, è Eurofood. Il rischio presentato dalle confezioni del lotto ritirato sarebbe di natura batteriologica. Il salmone potrebbe infatti essere contaminato dal batterio della listeria monocytogenes, un patogeno pericoloso soprattutto per le persone immunodepresse e per le donne incinte. Salmone norvegese affumicato richiamato dal commercio. Un intero lotto di salmone norvegese affumicato marchio Kv Nordic è stato richiamato dal commercio su ordine del Ministero della Salute per una possibile contaminazione da listeria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

