Salmone affumicato KV Nordic ritirato per listeria richiamato il lotto 486238 dai supermercati

Notizie.virgilio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salmone ritirato dai supermercati per presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto o consumo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

salmone affumicato kv nordic ritirato per listeria richiamato il lotto 486238 dai supermercati

© Notizie.virgilio.it - Salmone affumicato KV Nordic ritirato per listeria, richiamato il lotto 486238 dai supermercati

In questa notizia si parla di: salmone - affumicato

Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato: l’allerta del Ministero della salute

Salmone affumicato Despar richiamato per rischio Listeria, i lotti interessati dal ritiro dai supermercati

Salmone Norvegese affumicato richiamato dal commercio per possibile presenza di Listeria: “Non mangiatelo”

Kv nordic, un lotto di salmone affumicato richiamato dal mercato: rischio Listeria; Anche Conad richiama i chiodi di garofano. Ritirati anche salmone affumicato e salame morbido; Allarme listeria: ritirato lotto di salmone affumicato KV Nordic.

salmone affumicato kv nordicSalmone affumicato ritirato dal commercio per rischio listeria - Il richiamo riguarda il salmone marchiato Kv Nordic, distribuito e commercializzato dalla Eurofood Spa. Lo riporta tg24.sky.it

salmone affumicato kv nordicAllarme listeria nel salmone norvegese affumicato: il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto a marchio KV Nordic - Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di salmone affumicato KV Nordic per sospetta presenza di Listeria. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Salmone Affumicato Kv Nordic