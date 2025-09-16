Salmone affumicato KV Nordic ritirato per listeria richiamato il lotto 486238 dai supermercati
Salmone ritirato dai supermercati per presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto o consumo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
