Sallusti condannato per diffamazione | definì Scurati uomo di M

Il tribunale civile di Milano ha condannato Alessandro Sallusti per diffamazione nei confronti di Antonio Scurati. La vicenda riguarda un editoriale del 28 settembre 2022, pubblicato in prima pagina con il titolo L’accolita dei rosiconi e accompagnato da una fotografia dello scrittore. In quell’articolo, comparso con il richiamo ll principe dei rosiconi. L’uomo di M, Sallusti aveva definito più volte Scurati con tale appellativo. La sentenza ha stabilito un risarcimento di 35 mila euro a favore dell’autore della trilogia su Mussolini, oltre a 6.759 euro di spese legali. Nell’editoriale incriminato si richiamava inoltre «una intervista rilasciata a un importante sito francese», in cui, secondo quanto riportato dal giornalista, «Scurati ha definito Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia gli eredi di Mussolini e in quanto tali pericolosi per l’Italia, l’Europa e penso l’umanità intera». 🔗 Leggi su Lettera43.it

