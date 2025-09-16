Salice Terme tentato furto all’ex Hotel President | nel mirino i tubi delle caldaie
Godiasco Salice Terme (Pavia), 16 settembre 2025 - I carabinieri sono stati chiamati da alcuni cittadini che avevano visto un uomo sul tetto dell'hotel dismesso da anni. E' stato così colto in flagranza, mentre stava smontando i tubi in rame delle caldaie, un 57enne residente a Voghera, già noto alle forze dell'ordine, che è stato poi denunciato, a piede libero, per le ipotesi di reato di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'episodio è avvenuto a Salice Terme, la nota località termale in Oltrepò pavese che fa parte del Comune di Godiasco, all'hotel President, abbandonato da diversi anni e già più volte preso di mira da malviventi che saccheggiano gli edifici dismessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: salice - terme
Nuove terme di Salice, sì al permesso di costruzione in deroga: l’inaugurazione nell’aprile 2027
L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a SALICE TERME domenica 7 settembre
? Gran Final – Il Sabato al Golf by F.M.B. Sabato 20 Settembre Salice Terme Golf & Country Gran finale del circuito F.M.B., una giornata di golf e divertimento tutta da vivere! ? 18 buche – 2ª cat. stableford Premi di giornata: 1° Lordo 1° e 2° - facebook.com Vai su Facebook
Salice Terme, tentato furto all’ex Hotel President: nel mirino i tubi delle caldaie; Salice Terme, tentato furto di rame all’ex Hotel President: 57enne denunciato; SALICE TERME 16/09/2025: Tentato furto di rame all'ex hotel. I carabinieri denunciano un 57enne.
Salice Terme, tentato furto all’ex Hotel President: nel mirino i tubi delle caldaie - Alcuni cittadini hanno segnalato un uomo sul tetto e i carabinieri sono subito intervenuti: denunciato in stato di libertà un 57enne residente a Voghera ... Come scrive ilgiorno.it
Salice Terme, tentato furto di rame all’ex Hotel President: 57enne denunciato - Un 57enne residente a Voghera è stato sorpreso dai Carabinieri di Voghera mentre smontava tubi di rame all’ex Hotel President di Salice Terme ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it