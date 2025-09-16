Godiasco Salice Terme (Pavia), 16 settembre 2025 - I carabinieri sono stati chiamati da alcuni cittadini che avevano visto un uomo sul tetto dell'hotel dismesso da anni. E' stato così colto in flagranza, mentre stava smontando i tubi in rame delle caldaie, un 57enne residente a Voghera, già noto alle forze dell'ordine, che è stato poi denunciato, a piede libero, per le ipotesi di reato di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'episodio è avvenuto a Salice Terme, la nota località termale in Oltrepò pavese che fa parte del Comune di Godiasco, all'hotel President, abbandonato da diversi anni e già più volte preso di mira da malviventi che saccheggiano gli edifici dismessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salice Terme, tentato furto all’ex Hotel President: nel mirino i tubi delle caldaie