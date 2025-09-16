Salerno prosegue l’azione di contrasto della Polizia di Stato ai parcheggiatori abusivi

Nella giornata di ieri, lunedì 15 settembre, personale della Questura di Salerno ha fermato e denunciato un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per l’attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città. In particolare personale della DIGOS ha individuato, in Piazza Amendola, un cittadino italiano destinatario di un provvedimento DACUR (Divieto di Accesso a Specifiche Aree Urbane) emesso dal Questore di Salerno, che gli vietava l’accesso proprio a quell’area. Durante le verifiche, l’uomo ha opposto resistenza attiva agli agenti, proferendo nei loro confronti frasi offensive e minacce. 🔗 Leggi su Zon.it

