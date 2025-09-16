Salernitana a caccia del primato solitario parla Raffaele | Sarà un altro esame importante
La Salernitana tenta la fuga solitaria: se batte l'Atalanta Under 23, diventa l'unica squadra al comando ed a punteggio pieno (quota 12). Dovrà affrontare il secondo impegno ravvicinato dei cinque in programma fino a fine mese. Dopo il successo ottenuto domenica contro il Sorrento, i granata. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: salernitana - caccia
I gol per la serie B: la Salernitana è a caccia di altri bomber
Mercato granata, caccia all'attaccante: alla Salernitana piacciono Castelli e Bianchi
Auto scassinate durante la partita Salernitana-Sorrento: è caccia ai ladri
La Città - Salernitana, caccia al mediano svincolato - X Vai su X
Liratv. . Salernitana a caccia di rinforzi prima del gong di stasera Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #Salernitana #faggiano #calciomercato #milano #ultimo #giorno #quirini #ta - facebook.com Vai su Facebook
Salernitana a caccia del primato solitario, parla Raffaele: Sarà un altro esame importante; Al Bentegodi fari puntati su ChievoVerona-Lecce, Empoli e Salernitana si sfidano a distanza; Salerno, rapina armata nella Farmacia Salernitana di Torrione: caccia al bandito solitario.
Calciomercato Salernitana, pressing Caturano: è caccia al bomber - La Salernitana può ingaggiare Vladimir Golemic, difensore serbo di 34 anni, svincolato. Scrive ilmattino.it