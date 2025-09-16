Sala | San Siro? Accordo con Inter e Milan Ora il Consiglio comunale deciderà sulla vendita

(Adnkronos) – "Vendita San Siro? Se tutto va bene e incrocio tutte le dita che ho, domani dovremmo andare in giunta, perché di fatto con le squadre siamo arrivati a un accordo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando oggi martedì 16 settembre in diretta a Rtl 102.5 della delibera sullo stadio.

