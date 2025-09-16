Sagra rubato l’incasso | Mi hanno seguito

Sono 8.500 euro quelli sottratti a Leonardo Scarpa, domenica notte, frutto dell’incasso della serata allo stand gastronomico della società calcistica Codigorese e di una parte della vendita dei biglietti della lotteria. Un furto che ha dell’incredibile, tanto è stato messo a segno con un’abilità veramente straordinaria, da parte di colui o coloro che si sono impossessati dello zaino all’interno del baule, mentre Leonardo e la compagna Laura erano impegnati a far gonfiare la gomma della propria auto. "Domenica sera, anche se il sabato mi avevano accompagnato a casa i Carabinieri, dovevo fare la stessa cosa, ma ero molto stanco e non li ho attesi, come ho sempre fatto in tutte in i trent’anni di manifestazioni delle quali faccio il cassiere – ricorda Scarpa –, così sono salito sull’auto dal lato passeggero, poiché parcheggiata vicino ad un muro poco distante, mettendo lo zaino con l’incasso nel baule. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

