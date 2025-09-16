Sagra di Tavo

Sta arrivando la ! Da venerdì 19 a martedì 23 settembre! Tutte le sere vi aspettiamo con: stand gastronomico con pizzeria.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Specialità:• Gnocchetti al pesce spada• Spaghetti in salsa• Frittura di pesce• Grigliata mista• Galletto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sagra - tavo

? CENA CON NOI! aspettando la sagra dell’uva ancora qualche tavolo disponibile prenota subito il tuo tavolo, non mancare! Info & prenotazioni whatsapp: 0187 997324 12 settembre dalle ore 20 centro sociale Vezzano Ligue, via Verdi cen - facebook.com Vai su Facebook

Sagra di Tavo dal 19 al 23 settembre 2025; «Influencer e chef pagati a peso d'oro, l'assessore si dimetta»: bufera alla sagra per l'ingaggio Tavolo Parcheggio e Gianfranco Vissani; Migliaia di presenze alla Sagra di Torano, per le prossime edizioni un tavolo di lavoro.

Cinque sagre dell’estate 2025 da non perdere assolutamente - In Italia sono oltre 40mila e ogni anno rallegrano le vacanze di turisti e residenti che trovano, in questi eventi, un modo per aggregarsi, fare festa e riscoprire la ... Riporta gamberorosso.it

Le sagre di ottobre a Roma e dintorni. Tutte quelle da non perdere - La famosa Sagra dell'uva a Marino ha ufficialmente aperto il mese di ottobre, dando il via ad un fitto calendario di appuntamenti (fino a fine mese) per gli amanti delle sagre nel Lazio. Come scrive romatoday.it