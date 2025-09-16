Sagra del Fungo 2025 a Torriglia con stand gastronomici e musica dal vivo

Torna l'attesa Sagra del Fungo a Torriglia, un classico di questa stagione. Appuntamento presso il parco della Torriglietta domenica 21 settembre con stand gastronomici a partire dalle ore 12 e musica dal vivo con la Giuse & Alessia Band. Non occorre prenotare.Info sulla pagina Facebook Pro Loco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

