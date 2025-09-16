Sabotaggi dei gasdotti Nord Stream disposta l' estradizione per l' ex capitano dell' esercito ucraino

La Corte d'Appello di Bologna disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania del 49enne Serhii Kuznietsov, l'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mandato europeo nel riminese il 21 agosto con l'accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

