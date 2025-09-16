Sabbia ostacoli naturali rettilineo sospeso sul mare | tutto pronto per il trail del Lido

Veneziatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lunga spiaggia dorata del Lido di Venezia è pronta ad ospitare la corsa di fine estate: domenica 21 settembre si corre il CMP Venice Lido Beach Trail, suggestiva corsa di 5 e 11 chilometri, organizzata da Venicemarathon, arrivata alla quarta edizione.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sabbia - ostacoli

Il vicesindaco Tomaello alla presentazione del 4. Venice Lido Beach Trail; 2 mesi al 4^ CMP Venice Lido Beach Trail di 5K-11K e Alì Family Run, già oltre 1.000 iscritti.

Cerca Video su questo argomento: Sabbia Ostacoli Naturali Rettilineo