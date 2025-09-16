Sabbia ostacoli naturali rettilineo sospeso sul mare | tutto pronto per il trail del Lido
La lunga spiaggia dorata del Lido di Venezia è pronta ad ospitare la corsa di fine estate: domenica 21 settembre si corre il CMP Venice Lido Beach Trail, suggestiva corsa di 5 e 11 chilometri, organizzata da Venicemarathon, arrivata alla quarta edizione.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: sabbia - ostacoli
Sabbia, ostacoli naturali, rettilineo sospeso sul mare: tutto pronto per il trail del Lido
Azzurri sulla sabbia, cuore e gloria: Italbeach campione d’Europa! Ieri è stato un giorno speciale per l’Italia del beach soccer: gli Azzurri hanno trionfato nella Superfinal dell’Euro Beach Soccer League (EBSL) 2025, battendo la Spagna 8-5 nella finale di - facebook.com Vai su Facebook
Sabbia, ostacoli naturali, rettilineo sospeso sul mare: tutto pronto per il trail del Lido; Il vicesindaco Tomaello alla presentazione del 4. Venice Lido Beach Trail; 2 mesi al 4^ CMP Venice Lido Beach Trail di 5K-11K e Alì Family Run, già oltre 1.000 iscritti.
Sabbia, ostacoli naturali, rettilineo sospeso sul mare: tutto pronto per il trail del Lido - La lunga spiaggia dorata del Lido di Venezia è pronta ad ospitare la corsa di fine estate: domenica 21 settembre si corre il CMP Venice Lido Beach Trail, suggestiva corsa di 5 e 11 chilometri, organiz ... veneziatoday.it scrive