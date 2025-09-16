sandrea al contrattacco perde bruni e tavanti ma si butta su vedovini jr

Nel risiko della Giostra, iniziato con l’assalto di Porta Crucifera a Martino Gianni e alle riserve di Porta Sant’Andrea Matteo Bruni e Leonardo Tavanti, ci sono altre mosse da fare. È infatti partito l’immediato contrattacco dei biancoverdi: il quartiere non ha perso tempo dopo l’addio alle due riserve, promettendo un posto da titolare al figlio d’arte Giulio Vedovini, vincitore con Niccolò Scarpini dell’ultima prova generale con i colori di Porta del Foro. La Chimera è tornata a vincere una lancia d’oro dopo sei anni e ha proprio Enrico Vedovini, padre di Giulio, come allenatore. Questo aspetto familiare potrebbe influire sulla decisione finale: la situazione si complica considerando anche la minore età di Vedovini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - S.Andrea al contrattacco. Perde Bruni e Tavanti ma si butta su Vedovini jr