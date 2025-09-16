Russia attacchi ucraini contro raffinerie e petroliere | da Primorsk a San Pietroburgo i raid che cambiano la guerra

In questa notizia si parla di: russia - attacchi

Putin condanna gli attacchi, Russia cerca di aiutare gli iraniani

Russia, attacchi su centri abitati e obiettivo 1000 missili al giorno (per esaurire le difese nemiche). La strategia

Ucraina, Lavrov incontra Kim Jong Un: "Rafforzata cooperazione militare Russia-Corea del Nord" | Sei morti per gli attacchi russi

#Guerra, al via "Red Storm Bravo", esercitazione ad Amburgo con militari e civili: plausibile che #Russia attacchi #Nato

Questo weekend la Russia ha lanciato il più grande attacco con droni e missili dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina. La Russia deve fermare gli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile. Chiediamo verità, giustizia e riparazione per le vi

Mosca incolpa l'Ucraina per il drone in Romania e accusa: La Nato è in guerra contro di noi - Costa da Meloni: Avanti insieme sulla difesa di Kiev e dell'Ue; Guerra Ucraina - Russia, le news. Polonia: “Intercettato un drone, arrestati due bielorussi”; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Cremlino: «La Nato è di fatto già in guerra con la Russia». GB convoca ambasciatore russo per violazioni spazio aereo Nato. Media: ufficiali Usa assistono a esercitazioni Mosca-Minsk.

