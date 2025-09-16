Rubano abbigliamento e cosmetici in un negozio e nascondono la merce nel passeggino

Denunciate nel pomeriggio del 9 settembre dalla Sezione Squadra Volanti del Commissariato di Pontedera due sorelle di cittadinanza albanese, dell’età di 31 e 26 anni, residenti in due comuni della Valdera. Il provvedimento è scaturito a seguito di segnalazione al 113 di un furto presso un negozio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

